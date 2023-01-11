روسيا.. تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية بأوكرانيا

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

فقد تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، قائداً للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر 2022، وفق وزارة الدفاع.

مادة اعلانية

تنظيم تفاعل أوثق

أما نوابه فهم القائد العام للقوات الجوية ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية ولواء الجيش أوليغ ساليوكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأوضحت الوزارة أن رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة يرتبط بتوسيع نطاق المهام التي تم حلها في سياق تنفيذها، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلاً عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.

تواصل المعارك في سوليدار

يأتي ذلك فيما تتواصل "المعارك العنيفة" التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار الأربعاء، وفق كييف وموسكو، فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية في وقت سابق السيطرة على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر حصداً للأرواح لهذه الحرب"، حسب تعبيره.

"حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني"

من جانبها أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام أن هناك "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار"، مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني" و"السيطرة على المدينة تماماً، لكن لم ينجحوا" في ذلك.

إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "وحدات هجومية تقاتل في المدينة"، لافتة إلى أن "وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية" من سوليدار، مردفة أن "القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو".

يشار إلى أن مدينة سوليدار المعروفة سابقاً بمناجم الملح تقع على بُعد حوالي 10 كيلومترات شمال شرقي باخموت التي يدافع الأوكرانيون عنها منذ عدة أشهر في مواجهة سلسلة هجمات تشنها القوات الروسية.