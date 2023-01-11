كييف: معارك سوليدار وباخموت الأكثر دموية منذ بداية الحرب

تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في سوليدار، فيما أعلنت مجموعة "فاغنر" العسكرية في وقت سابق سيطرتها على المدينة الصغيرة في شرق أوكرانيا.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا تعد "الأكثر دموية" منذ بداية العملية الروسية، بحسب فرانس برس.

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كما أضاف أن أوكرانيا ستكون قادرة على الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة، خصوصاً منظومات صواريخ بعيدة المدى.

وأوضح أن "الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر فقط هي التي ستتيح لنا تسريع عملية تحرير الأراضي" مضيفاً أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير. وأضاف "لن نهاجم روسيا. نحن نخوض حربا دفاعية حصرا".



بدورها، أوضحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، على تلغرام اليوم الأربعاء، أن هناك "معارك عنيفة مستمرة في سوليدار"، مضيفة أن الروس "حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني" و"السيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا" في ذلك.

وأكد الجيش الروسي أيضاً وقوع معارك في المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك الأربعاء.

فاغنر تعلن السيطرة

وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، أعلن صباح الأربعاء، أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة، وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من الأمر.

بدوره، أكد الكرملين أهمية عدم "التسرع" في إعلان الانتصار في سوليدار، وذلك بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا.