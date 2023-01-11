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من محطة غار دو نور للقطارات في باريس (رويترز)
مصادر للعربية

مرتكب اعتداء باريس.. ليبي وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات

العربية.نت
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أصيب 6 أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض، الأربعاء، في محطة غار دو نور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فوراً، على ما أفادت مصادر في الشرطة والنيابة العامة.

في السياق كشفت مصادر أمنية ووسائل إعلام فرنسية أن مرتكب الاعتداء ليبي ‏في العشرينات من عمره، وصل إلى فرنسا قبل 3 سنوات، وفق مراسل "العربية/الحدث".

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وأردفت أنه معروف بسوابق جنائية، إلا أنه لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات، وليس متهماً بعلاقات مع جماعة إرهابية، مضيفة أن ‏الشرطة الفرنسية كانت أصدرت قراراً بترحيله من البلاد الصيف الماضي.

الشرطة أوقفته

يشار إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 06.45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05.45 بتوقيت غرينتش) داخل المحطة الأكبر في أوروبا من حيث عدد المسافرين، في ساعة الذروة، بحسب فرانس برس.

وقد سيطر عناصر الشرطة على مرتكب الاعتداء مستخدمين سلاحهم مرات عدة.

فيما أصيب المهاجم إصابة بالغة وتلقى العناية من المسعفين في المكان قبل أن ينقل إلى المستشفى، وفق النيابة العامة.

أكبر محطة في أوروبا

ومحطة غار دو نور هي أكبر محطة في أوروبا والثالثة عالمياً من حيث عدد الركاب، إذ تستقبل يومياً 700 ألف شخص وأكثر من 220 مليون مسافر في السنة.

كما تتجه القطارات المنطلقة من المحطة إلى شمال فرنسا، فضلاً عن وجهات عالمية مثل لندن عبر قطارات يوروستار وبلجيكا وهولندا عبر قطارات تاليس.

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