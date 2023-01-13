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المجر: مقتل شرطي وجرح آخرين في هجوم بسكين في بودابست

المجر: الشرطة تحدد هوية منفذ الهجوم في بودابست وتعتقله

العربية.نت _ وكالات
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أفاد بيان للشرطة في المجر، اليوم الجمعة، بأن مسلحا بسكين أصاب ثلاثة رجال شرطة بالعاصمة بودابست في وقت متأخر من أمس الخميس، وأن أحد رجال الشرطة المصابين توفي في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى.

وأضاف البيان أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وعندما حاول رجال الشرطة الثلاثة اعتقاله، طعنهم الرجل بسكين وحاول الهرب إلى الشارع حيث أطلق شرطي رابع النار على قدمه.

وحددت الشرطة هوية منفذ الهجوم في بودابست واعتقلته.

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