روسيا: مناوراتنا مع بيلاروسيا تهدف لمنع خصومنا من التصعيد

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن المناورات العسكرية التي ستجريها الأسبوع المقبل مع بيلاروسيا تهدف لمنع خصوم البلدين من التصعيد.

بدورها، أجرت أوكرانيا تدريبات عسكرية أمس في منطقة فولين بالقرب من الحدود البيلاروسية. ومارس الجنود الأوكرانيون خلال المناورات تكتيكات قتالية وإطلاق النار وتقدم في ظل قصف مدفعي محتمل تمت محاكاته بمتفجرات حقيقية.





تدريبات القوات الأوكرانية أمس في منطقة فولين تدريبات القوات الأوكرانية أمس في منطقة فولين تدريبات القوات الأوكرانية أمس في منطقة فولين

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وكان وفد برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليغ ساليكوف قد زار بيلاروسيا أمس لتفقد الاستعداد القتالي لقوة مشتركة تتمركز هناك.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أحدث سلسلة من التعديلات في القيادة العسكرية الروسية.

وعززت موسكو وحليفتها المقربة مينسك قواتهما العسكرية المشتركة في بيلاروسيا، وتعتزمان إجراء مناورات جوية مشتركة هناك بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وتشكل المناورات جزءًا من تحرك دفع أوكرانيا إلى التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن عملية برية جديدة على أوكرانيا من جهة الشمال.

وسمح ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لبوتين باستخدام بلاده لتكون واحدة من نقاط انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي، عندما أخفقت القوات الروسية في محاولة للاستيلاء على العاصمة كييف.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضاً منشآت بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

لكن بيلاروسيا لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا لدعم "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا هناك.