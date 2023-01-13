الادعاء التركي يحقق في واقعة تعليق دمية لأردوغان بالسويد

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الادعاء التركي فتح تحقيقا اليوم الجمعة في واقعة بستوكهولم شهدت تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان، مما يزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي.

فقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أو ل من ينشرها على تويتر ما تطلق على نفسها لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.





وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لقناة تي.في4 اليوم إن هذا العمل "خطير للغاية" واعتبره تخريبا لملف بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي. وقالت الشرطة إنها لم تكن على علم بالحادث حتى انتهى.



واستدعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، السفير السويدي أمس الخميس بشأن الحادث الذي يأتي بعد شهور من جهود تبذلها ستوكهولم لكسب دعم أنقرة لمحاولتها التي بدأتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.



وقالت أنقرة إن السويد يجب أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.



وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة إن التحقيق بدأ بعد أن قدم محامي أردوغان التماسا قانونيا.



وكتب حسين آيدين محامي أردوغان على تويتر "قدمنا شكوى جنائية لمكتب المدعي العام في أنقرة تطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا ذلك".



وقال آيدين إنه من المعروف أن حزب العمال الكردستاني هو الذي نظم ذلك، وهو نفس ما قالته وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بثت لقطات للواقعة. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه منظمة إرهابية.



وقعت السويد وفنلندا اتفاقا ثلاثيا مع تركيا العام الماضي بهدف التعامل مع ما تعترض عليه أنقرة فيما يتعلق بطلبيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي اللذين تقدمتا بهما في مايو أيار. ويتطلب انضمامها للحلف موافقة جميع دوله الأعضاء وعددها 30.



وقال كريسترسون لتي.في4 إن الواقعة ربما "تشكل خطورة" على عملية الانضمام للحلف.



وقال مصدر دبلوماسي إن تركيا نقلت رد فعلها إلى السفير السويدي ستافان هيرستروم في وزارة خارجيتها أمس الخميس. أكدت ستوكهولم استدعاء السفير.



وأدان إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان واقعة الاحتجاج "المثيرة للاشمئزاز والمشينة"، وقال إن السلطات السويدية ملزمة

باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.



وقال على تويتر "ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدما".