اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

الإفراج عن أردني اختطف في سوريا دون دفع الفدية

نجل المختطف يروي للعربية.نت التفاصيل

عمان - محمد ساهر الطراونة
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المواطن الأردني يزن، استعادة والده عبد الكريم قطيش (67 عاما)، الذي كان مختطفا في سوريا، منذ 30 ديسمبر أثناء زيارة بقصد السياحة.

وأكد نجله يزن قطيش لـ"العربية.نت" إبلاغهم عبر السلطات الرسمية في السفارة الأردنية في دمشق، ووزارة الخارجية الأردنية، باستعادة والدهم بعد جهد كبير بذل دون دفع أي دينار من الفدية التي طلبها المختطفون.

عودة للأردن

وتوقع يزن وصول والده إلى الأردن، اليوم السبت، دون امتلاكه تفاصيل إضافية عما حدث، وكيفية استعادته، لكنه بين أن والده بخير، وفق تطمينات حصل عليها من السفارة.

وغادر قطيش من مدينة السلط إلى سوريا في 26 ديسمبر الماضي، وبعدها بأيام تواصل شخص مع العائلة من هاتفه ليخبرهم باختطافه، وعليهم دفع مبلغ 100 ألف دولار لقاء تحريره.

تسجيلات صوتية.. تطورات اختطاف الأردني وليد قطيش في سوريا العربية ميديا تسجيلات صوتية.. تطورات اختطاف الأردني وليد قطيش في سوريا

وتابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، القضية منذ إبلاغها، قبل تأكيدها للعائلة استعادته بصحة جيدة.

وقال قطيش وقتها إن الخاطفين طلبوا فدية عالية لا تستطيع العائلة عليها في الوقت الحالي، مؤكداً أنه تم الاطمئنان على صحة والده الذي يعاني من مرضي "السكري والضغط" عبر تسجيلات صوتية تم إرسالها لهم.

وأكد قطيش أن والده لا يوجد لديه أي تحركات أو نشاطات سياسية لا داخل الأردن ولا خارجه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟ كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط