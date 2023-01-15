زيلينسكي: تسليح أوكرانيا هو السبيل لصد الهجمات الروسية

في كلمته اليومية، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا السبت، مشددا على أن "الإرهاب" الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي "هل من الممكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف لا".

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مقتل 9 بقصف مبنى سكني

وقتل تسعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ 15 عاما وجرح 64 بينهم 14 طفلا، في ضربة طالت مبنى سكنيا في دنيبرو شرق البلاد، السبت، وفق ما أفادت السلطات.

وأوضح زيلينسكي أن المبنى "سقط جميع طوابقه (الثمانية) نتيجة انفجار صاروخ روسي".

وفي كريفي ريغ في جنوب البلاد، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء قصف مبان سكنية، وفق حصيلة رسمية.

وفي منطقة سومي شمال البلاد، أصيب مدني بشظايا جراء قصف مدفعي من الأراضي الروسية، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "العالم يجب أن يوقف هذا الشر"، فيما أعلنت مولدوفا أنها عثرت على حطام صواريخ في أراضيها قرب قرية لارغا في شمال البلاد.

وقالت الرئيسة المولدوفية، مايا ساندو، إن "الحرب الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا أثرت على مولدوفا مرة أخرى".

واستجابة للنداءات العاجلة من أوكرانيا، أعلنت لندن عن إرسال دبابات ثقيلة من طراز "تشالنجر 2".