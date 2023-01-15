ارتفاع عدد قتلى دنيبرو.. ولندن تعد كييف بدبابات قتالية

كشف مسؤولون، اليوم الأحد، أن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ارتفع إلى 18 قتيلا، فيما قالت بريطانيا الليلة الماضية إنها سترسل قريبا سربا من دباباتها القتالية الرئيسية لدعم دفاعات أوكرانيا.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن 73 شخصا أصيبوا ونُقل 40 إلى المستشفى.

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وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا، اليوم، أن روسيا شنت ثلاث ضربات جوية و57 ضربة صاروخية ونفذت 69 هجوما بالأسلحة الثقيلة، أمس السبت. وأسقطت القوات الأوكرانية 26 صاروخا.

تضرر البنية التحتية

وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما سيؤدي إلى تقييد إمدادات الطاقة في العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.





ومع استمرار القتال البري في شرق أوكرانيا، حذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بالتعهد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر2 بالإضافة إلى دعم مدفعي خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن أكثر من 30 شخصا فقدوا، بعد أن دمرت ضربة صاروخية روسية قسما من مبنى سكني في مدينة دنيبرو جنوب البلاد.

وواصل عمال الإنقاذ العمل حتى الليل بحثا عن أشخاص تحت أنقاض المبنى الذي قصف السبت.