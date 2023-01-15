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شعار القوات المسلحة الأردنية الجيش الأردني

الأردن.. القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود لدولة مجاورة

مصدر أردني: جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك

العربية.نت
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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الأحد، محاولة تسلل مجموعة أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة.

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وأضاف المصدر أن مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة.

كما أضاف أنه جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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