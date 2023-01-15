لندن تعلن إرسال دبابات لكييف.. وتبدأ حشدا دوليا لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده سترسل دبابات ومدافع ذاتية الحركة لمساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في بيان صباح اليوم الأحد إن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر2، بالإضافة إلى حوالي 30 مدفعا من طراز هاوتزر الكبيرة ذاتية الدفع وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة.

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حرب طويلة وجامدة تخدم أهداف روسيا

وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حربا طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".

وبالتزامن وجه سوناك وزير خارجيته للسفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة مزيد من الدعم لأوكرانيا. وكلف وزير الدفاع أيضا بالعمل مع الأوروبيين والناتو لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

يأتي هذا بعد أن شهد أغلب مدن أوكرانيا أمس قصفا روسيا مكثفا، استهدف البنى التحتية للطاقة وأدخل البلاد في الظلام مرة أخرى.

في كلمته اليومية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا السبت، مشددا على أن "الإرهاب" الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي "هل من الممكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف لا".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "العالم يجب أن يوقف هذا الشر"، فيما أعلنت مولدوفا أنها عثرت على حطام صواريخ في أراضيها قرب قرية لارغا في شمال البلاد.