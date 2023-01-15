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عناصر من قوات طالبان الأمنية - كابل كابول أفغانستان

"أنقذوا الأطفال": طالبان قدمت ضمانات بعدم التعرض لموظفاتنا

دبي - العربية.نت
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أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" أنها ستستأنف عملها في أفغانستان بعد وعود من حركة طالبان بعدم التعرض لموظفاتها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت تأكيدات من طالبان بأن موظفاتها يمكنهن العمل دون عوائق.

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فيما أوضحت منظمة "أنقذوا الأطفال" أنها ستستأنف عملها في أفغانستان في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

وكانت المنظمة قد علقت عملها في أفغانستان الشهر الماضي، بعد أن أمرت طالبان بحظر عملِ النساء في المنظمات غير الحكومية.

كما اعلنت حينها منظمات أخرى تعليق عملها، مثل Christian Aid وAction Aid.

إلغاء قرار طالبان

وطالبت حينها الدول الغربية طالبان بالرجوع عن قرارها، وقال بيان إن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، حث القائم بأعمال وزير الاقتصاد في حكومة طالبان على إلغاء قرار يحظر عمل موظفات المنظمات غير الحكومية، وأضافت البعثة أن ملايين الأفغان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

Save the Children
Save the Children

الأوامر لا تنطبق بشكل مباشر على الأمم المتحدة، لكن المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار تتولى تنفيذ الكثير من برامج الأمم المتحدة، ما يهدد بأزمة أخرى ستواجه النساء والأسر الأفغانية لتنضاف إلى كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الأفغاني.

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