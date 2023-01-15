بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق ما خططنا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع "ديناميكية إيجابية"، بعد الإعلان عن السيطرة على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، الأمر الذي تواصل كييف نفيه.
"الديناميكية إيجابية
وقال بوتين في مقابلة مع القناة العامة الروسية بُثّت الأحد "الديناميكية إيجابية، وكلّ شيء يسير وفق خطط وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامّة".
وأضاف "وآمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".
"الوضع الاقتصادي مستقر"
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر.. أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضا ما توقعناه نحن".
كما أضاف "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".
قائد جديد
وكان الرئيس الروسي قد أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا، بعد ثلاثة أشهر من تنصيبه.
وعين رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف لقيادة "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا في أوكرانيا، ليحل محل سيرغي سوروفيكين الذي أشرف على ضربات موسكو للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
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