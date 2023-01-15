بيلاروسيا: جاهزون للرد على أي استفزاز من جانب أوكرانيا

أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، اليوم الأحد، إن مينسك مستعدة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا.

وقال المسؤول في مجلس الأمن البيلاروسي، بافيل مورافييكو في مقابلة مع قناة STV، "لنقولها بإيجاز، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا".

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لا نتائج إيجابية

كما أضاف: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك علاماتنا الحدودية، وتستفز بكل طريقة ممكنة. هناك حوار من خلال سلطات الحدود، ولكن، للأسف، إنه لا يعطي نتائج إيجابية دائما. لقد تحدثنا عن الخط العسكري حتى الآن دون أي نتيجة".

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طبيعة دفاعية

إلى ذلك، أوضح مجلس الأمن البيلاروسي أن التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا، المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، ذات طبيعة دفاعية بحتة وستركز على مهام الاستطلاع وكيفية إحباط هجوم محتمل، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي” الروسية للأنباء.

وعززت موسكو وحليفتها المقربة مينسك قواتهما العسكرية المشتركة في بيلاروسيا، وتعتزمان إجراء مناورات جوية مشتركة هناك بدءًا من الاثنين المقبل.

وتشكل المناورات جزءًا من تحرك دفع أوكرانيا إلى التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام بيلاروسيا لشن عملية برية جديدة على أوكرانيا من جهة الشمال.

نقطة انطلاق

وسمح ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا لبوتين باستخدام بلاده لتكون واحدة من نقاط انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي، عندما أخفقت القوات الروسية في محاولة للاستيلاء على العاصمة كييف.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضاً منشآت بيلاروسيا لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

لكن بيلاروسيا لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا لدعم "العملية العسكرية الخاصة" لروسيا هناك.