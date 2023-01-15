حادثتان منفصلتان.. مقتل فلسطيني وإصابة آخر برام الله

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، وأصيب آخر بالرصاص بمزاعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله.

فقد أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على مركبة على المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

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وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابته بالحرجة ثم أعلن عن وفاته لاحقا.

حادثة أخرى

وفي حادثة أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه شاب قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله واعتقلته بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت المواقع العبرية أن شابا ركض بسكين باتجاه قوات الجيش وأطلقت عليه النار واعتقلته.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذ عملية الطعن مصاب بجروح خطيرة.