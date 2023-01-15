اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية - أرشيفية

حادثتان منفصلتان.. مقتل فلسطيني وإصابة آخر برام الله

القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاههما فقتلتهما

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، وأصيب آخر بالرصاص بمزاعم محاولة تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله.

فقد أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على مركبة على المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت إصابته بالحرجة ثم أعلن عن وفاته لاحقا.

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي برام الله العرب والعالم مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي برام الله

حادثة أخرى

وفي حادثة أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه شاب قرب مستوطنة عوفرا شمال رام الله واعتقلته بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت المواقع العبرية أن شابا ركض بسكين باتجاه قوات الجيش وأطلقت عليه النار واعتقلته.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن منفذ عملية الطعن مصاب بجروح خطيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حرب المسيّرات في أوكرانيا تدفع الجيوش الأخرى إلى التكيف مع استخدامها حرب المسيّرات في أوكرانيا تدفع الجيوش الأخرى إلى التكيف مع استخدامها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط