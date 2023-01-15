زاخاروفا: محاولات جعل مستشار زيلينسكي عميلاً للكرملين فاشلة

بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول إسقاط كييف لصاروخ روسي تسبب بمقتل العشرات في دنيبرو، قالت الخارجية الروسية إن محاولات تصوير مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش "كعميل مدسوس للكرملين"، تبدو فاشلة.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تيلغرام: أنه "بعد الحديث عن إسقاط ومن ثم عدم إسقاط العسكريين الأوكرانيين للصاروخ فوق البيوت السكنية في دنيبروبيتروفسك، أخذ البعض يعلن أريستوفيتش كعميل مدسوس للكرملين".

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وتابعت "لا لن تمر هذه المحاولات ولن تنجح. أريستوفيتش هو وجه النظام في كييف. زيلينسكي أنف هذا النظام وأريستوفيتش هو الوجه".

سقط بيد الأوكرانيين

وفي وقت سابق، قال أريستوفيتش، إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبروبيتروفسك تم إسقاطه بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

وأثار أريستوفيتش، بتصريحه هذا، موجة شديدة من الامتعاض، بين أركان النظام الأوكراني.