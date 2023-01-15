اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية من فرانس برس)
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

زاخاروفا: محاولات جعل مستشار زيلينسكي عميلاً للكرملين فاشلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول إسقاط كييف لصاروخ روسي تسبب بمقتل العشرات في دنيبرو، قالت الخارجية الروسية إن محاولات تصوير مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أليكسي أريستوفيتش "كعميل مدسوس للكرملين"، تبدو فاشلة.

ارتفاع عدد قتلى دنيبرو.. ولندن تعد كييف بدبابات قتالية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى دنيبرو.. ولندن تعد كييف بدبابات قتالية

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تيلغرام: أنه "بعد الحديث عن إسقاط ومن ثم عدم إسقاط العسكريين الأوكرانيين للصاروخ فوق البيوت السكنية في دنيبروبيتروفسك، أخذ البعض يعلن أريستوفيتش كعميل مدسوس للكرملين".

وتابعت "لا لن تمر هذه المحاولات ولن تنجح. أريستوفيتش هو وجه النظام في كييف. زيلينسكي أنف هذا النظام وأريستوفيتش هو الوجه".

سقط بيد الأوكرانيين

وفي وقت سابق، قال أريستوفيتش، إن الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في مدينة دنيبروبيتروفسك تم إسقاطه بمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

دنيبرو (ا ف ب)
دنيبرو (ا ف ب)

وأضاف المستشار في حديث تلفزيوني: "تم اعتراض الصاروخ فسقط على مدخل المبنى. انفجر الصاروخ عند سقوطه".

وأثار أريستوفيتش، بتصريحه هذا، موجة شديدة من الامتعاض، بين أركان النظام الأوكراني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟ تصفية مقابر السيارات في مصر.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط