مجدداً وبشكل مبطن.. رئيس فاغنر ينتقد الجيش الروسي

أشاد رئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، بفاعلية قواته في أوكرانيا حيث تنشط بغالب الأحيان في منافسة مع قوات الجيش الروسي، فشدد على "استقلالها" وخضوعها لـ"انضباط شرس".

وأوضح بريغوجين في فيديو نشره جهازه الإعلامي مساء السبت الأسباب التي سمحت بحسب قوله لمقاتليه بالسيطرة على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا، والتي لا تزال كييف تنفي سقوطها.

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"لا يمكن لأحد العودة إلى الخلف"

كما أكد أن عناصره متمرسون في القتال و"يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة" لأنهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم، مضيفاً أن "الأهم هو نظام القيادة الذي تم تطويره بشكل تام"، ومؤكداً أن "مجموعة فاغنر تستمع إلى الجميع، بإمكان كل واحد التعبير عن رأيه"، وفق فرانس برس.

لكنه أردف في الفيديو الذي يظهر فيه مرتدياً بدلة مرقطة وبجانبه رجل عرف عنه على أنه قائد فاغنر في معركة سوليدار، أنه "بعد اتخاذ قرار، يتم تنفيذ كل المهمات، لا يمكن لأحد العودة إلى الخلف. ما يعطينا هذه الإمكانية هو الانضباط الأكثر شراسة".

انتقاد مبطن جديد

يشار إلى أن تصريحات بريغوجين تبدو بمثابة انتقاد مبطن جديد للقيادة العسكرية العليا الروسية في وقت تواجه اتهامات بما في ذلك من بعض أنصار الرئيس فلاديمير بوتين بالافتقار إلى التنسيق والابتعاد عن واقع الميدان.

فخلال الأشهر الماضية انتقد بريغوجين مراراً قادة القوات الروسية، لا سيما عند تحقيق أوكرانيا انتصارات عسكرية في منطقتي خاركيف (شرق) وخيرسون (جنوب).

معركة سوليدار

والجمعة أعلن الجيش الروسي السيطرة على مدينة سوليدار من دون ذكر مقاتلي فاغنر في مرحلة أولى، ما حمل بريغوجين على التنديد عبر جهازه الإعلامي بـ"محاولات متواصلة لسلب انتصارات" مجموعته، على حد وصفه.

غير أنه في بادرة نادرة، نشرت وزارة الدفاع الروسية لاحقاً بياناً يشيد بـ"شجاعة" عناصر فاغنر في سوليدار.

جندت آلاف السجناء

يذكر أن مجموعة فاغنر التي تأسست عام 2014، جندت آلاف السجناء للقتال في روسيا لقاء خفض عقوباتهم.

وفي مؤشر إلى تصاعد نفوذه، أقر بريغوجين في سبتمبر بأنه مؤسس فاغنر، بعدما أنكر ذلك لسنوات. وهو بات يزور بانتظام الجبهة الأوكرانية ويدلي بتصريحات بشكل نشط عبر جهازه الإعلامي.