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طائرة إسرائيلية (فرانس برس - أرشيفية)
طائرة إسرائيلية (فرانس برس - أرشيفية)

مصادر إسرائيلية: سنتحرك لضرب مراكز النووي الإيراني إذا أمرنا

دبي - العربية.نت
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كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

إسرائيل: إيران تمتلك ما يكفي لإنتاج 4 قنابل نووية.. وجهزنا 3 خطط لضربها إيران نووي إيران إسرائيل: إيران تمتلك ما يكفي لإنتاج 4 قنابل نووية.. وجهزنا 3 خطط لضربها

كذلك أشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة.

في موازاة ذلك، قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك.

وأوضح أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم إيران في سوريا وفي منطقة أكثر بعداً.

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