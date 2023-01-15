بريطانيا تنفي إرسال مروحيات أباتشي إلى أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع البريطانية الأحد تقريراً لصحيفة "ميرور" حول إرسال مروحيات من نوع "أباتشي" لأوكرانيا.

أتى ذلك بعدما أوردت الصحيفة أن كييف ستحصل من بريطانيا على ما يصل إلى 4 مروحيات "أباتشي"، يمكن تسليح كل منها بـ16 صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز "هيلفاير" و76 صاروخاً من طراز "هيدرا".

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"ستغير قواعد اللعبة"

وأفادت بأن "أباتشي ستغير قواعد اللعبة. ستصل الدبابات أولاً وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم نشر المروحيات"، مضيفة أن "أعضاء الناتو الآخرين سوف يحذون حذوها".

كما كشفت أنه سيتم تسليم ما يصل إلى 4 مروحيات من هذا النوع إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن مروحيات "Apache AH64E" تمثل الإصدار الأكثر تقدماً والقادر على "تدمير أهداف متعددة في ثوانٍ".

كذلك أردفت أنه يمكن تسليح كل مروحية بـ16 صاروخ "هيلفاير" مضاداً للدبابات و76 صاروخ "هيدرا" من عيار 70 ملم ومدفع عيار 30 ملم.

نحو 70 مليون جنيه إسترليني

وبيّنت الصحيفة أن تكلفة الطائرة تبلغ نحو 70 مليون جنيه إسترليني، وتحتاج طيارين وفريقاً من الفنيين لإبقائها في حالة الاستعداد القتالي.

كذلك أعلنت أنه من المتوقع أن يتم تدريب طياري التشكيلات المسلحة الأوكرانية على أراضي بريطانيا، وسيتم إنشاء قاعدة صيانة في دولة مجاورة، على سبيل المثال، في بولندا.

14 دبابة ثقيلة

يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت بريطانيا رسمياً عن توريد 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر -2" ونحو 30 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "AS90" عيار 155 ملم إلى أوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعد التوتر بين موسكو والغرب لاسيما دول الناتو، التي اصطفت بقوة مع كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد، فيما أغدقت العقوبات المؤلمة على روسيا.