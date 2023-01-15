حوادث متكررة.. العثور على حطام صاروخ روسي شمال مولدوفا

نددت رئيسة مولدوفا، الجار الغربي لأوكرانيا، بموجة جديدة من الهجمات الروسية على أهداف أوكرانية، يوم السبت، بعد العثور على حطام صاروخ داخل حدود الدولة السوفيتية السابقة الصغيرة.

وقالت الرئيسة، مايا ساندو، على تويتر "الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا تؤثر بشكل مباشر على مولدوفا مرة أخرى. عثرت شرطة الحدود في مولدوفا على بقايا صاروخ بالقرب من قرية لارجا في شمال مولدوفا".

مادة اعلانية

وأضافت "ندين بشدة الهجمات المكثفة لروسيا اليوم ونقف مع الذين فقدوا ذويهم في دنيبرو بأوكرانيا. يجب أن يسود السلام".

ولقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم عندما أصاب صاروخ مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية في مولدوفا في وقت سابق إنه تم العثور على حطام صاروخ في شمال البلاد.

ولم تعلق روسيا على الفور على النبأ.

ووقعت حوادث مماثلة في مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، مرتين من قبل منها حادثة في ديسمبر كانون الأول عندما عثرت الشرطة على شظايا صاروخ سقط في منطقة شمال مولدوفا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.