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سوليدار

بريطانيا: أوكرانيا ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار

دبي - العربية.نت
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أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن كييف ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار شرق البلاد، رغم هجمات قوات "فاغنر" الروسية.

وأضافت في التقرير اليومي عبر حسابها في تويتر، اليوم الاثنين، أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمر القتال العنيف في كل من قطاعي كريمينا وباخموت في جبهة دونباس. اعتباراً من 15 يناير 2023، احتفظت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل شبه مؤكد بمواقعها في سوليدار، شمال باخموت، في مواجهة هجمات مجموعة فاغنر المستمرة".

واندلع قتال عنيف في إقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث زعم الجيش الروسي أنه يسيطر على بلدة سوليدار الصغيرة التي تعمل في استخراج الملح، لكن أوكرانيا تؤكد أن قواتها لا تزال تقاتل.

إذا نجحت القوات الروسية في السيطرة الكاملة على سوليدار، فإن ذلك سيسمح لها بالاقتراب من مدينة باخموت الأكبر.

احتدام المعارك

واحتدمت معركة من أجل السيطرة على باخموت منذ شهور، وتسببت في خسائر كبيرة في كلا الجانبين.

من مدينة باخموت في دونيتسك شرق أوكرانيا- رويترز
من مدينة باخموت في دونيتسك شرق أوكرانيا- رويترز

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، على أن الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع "ديناميكية إيجابية"، عقب الإعلان عن السيطرة على مدينة سوليدار، مشدداً على أنها تمشي وفق المسار الصحيح، جاء تأكيد روسي آخر.

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