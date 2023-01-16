بريطانيا: سنطور أسطول دباباتنا لمستوى أعلى بعد إرسالها لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير أن بريطانيا تدرس "ما إذا كنا بحاجة إلى أسطول دبابات أكبر".

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دبابات ومدافع ذاتية الحركة

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن بلاده سترسل دبابات ومدافع ذاتية الحركة لمساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في بيان أمس الأحد، إن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر2، بالإضافة إلى حوالي 30 مدفعا من طراز هاوتزر الكبيرة ذاتية الدفع وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة.

حرب طويلة تخدم أهداف روسيا

وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حربا طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".

تنسيق مع الناتو

وبالتزامن، وجه سوناك وزير خارجيته للسفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة مزيد من الدعم لأوكرانيا. وكلف وزير الدفاع أيضا بالعمل مع الأوروبيين والناتو لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

يأتي هذا بعد أن شهد أغلب مدن أوكرانيا أمس، قصفا روسيا مكثفا، استهدف البنى التحتية للطاقة وأدخل البلاد في الظلام مرة أخرى.