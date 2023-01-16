شهباز شريف: علاقة الأخوة بين السعودية وباكستان عمرها قرون

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن علاقة الأخوة بين السعودية وباكستان عمرها قرون، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون مع دول الخليج لإبراز الإسلام على أنه دين سلام.
وأضاف رئيس وزراء باكستان في مقابلة خاصة لـ"العربية"، أن بلاده تعمل مع دول الخليج على تطوير التجارة والاستثمارات.
كذلك أشار إلى أن مصاعب بلاده ما كانت تضاءلت لولا دعم دول الخليج.
العلاقة مع الهند
وقال رئيس وزراء باكستان، إن إسلام أباد خاضت 3 حروب مع الهند، والنتيجة كانت المزيد من البطالة والفقر، مؤكدا أن بلاده تود أن تعيش بسلام مع الهند شرط حل المشكلات الأساسية.
شهباز شريف رئيس وزراء باكستان: علاقة الأخوة بين #السعودية و #باكستان عمرها قرون.#مقابلة_خاصة @layal_alekhtiar@CMShehbaz pic.twitter.com/ZxfhSezxsp— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 16, 2023
إلى ذلك، أوضح أن التوترات في شرق أوروبا تسببت في آثار كارثية على العالم، لافتاً إلى أن إسلام آباد هي جسر عبور بين الصين والولايات المتحدة.
تحديات اقتصادية
وقال إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية صعبة، وتابع "لا أتسامح أبدا في القضايا المتعلقة بالفساد".
وأوضح أن القيادة الديناميكية لولي العهد السعودي جعلت المملكة أكثر ازدهارا.
شهباز شريف رئيس وزراء #باكستان: خضنا ثلاث حروب مع #الهند والنتيجة كانت المزيد من البؤس والبطالة والفقر.#مقابلة_خاصة @layal_alekhtiar@CMShehbaz pic.twitter.com/NmysTFE40y— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 16, 2023
ويسعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع السعودية، ووجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاشر من الشهر الجاري، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان التي سبق الإعلان عنها في 25 أغسطس/آب لتصل إلى 10 مليارات دولار.
وتعهد مانحون دوليون من بينهم السعودية يوم الاثنين الماضي بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان في التعافي من فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي وهو ما يتجاوز أهدافها للتمويل الخارجي، وذلك خلال اجتماع في جنيف نظمته الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية.
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