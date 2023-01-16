زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح الاثنين، حسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه الإندونيسي على عمق 48 كيلومترا.

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ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. ووقع الزلزال حوالي الساعة 6,30 (23,30 ت.غ الأحد).

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجة.

حزام النار

تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة، مثل سريلانكا والهند وتايلاند.