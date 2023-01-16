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من مطار هيثرو - رويترز

شرطة بريطانيا تحتجز ستيني بعد اكتشاف آثار لليورانيوم في مطار هيثرو

الشرطة احتجزت الرجل للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية

العربية.نت - وكالات
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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الأحد إنها ألقت القبض على رجل في الستينات من عمره ضمن تحقيق مرتبط باكتشاف آثار لليورانيوم عُثر عليها في طرد شحن بمطار هيثرو في لندن.

والموقوف يبلغ 60 عاما وقد ألقت شرطة تشيشير (شمال غرب إنكلترا) القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يلحظ في أحد فصوله حيازة مواد مشعة وتصنيعها.

وأوضحت الشرطة أنها احتجزت الرجل أمس السبت للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية، وقد أخلي سبيله بكفالة حتى نيسان/أبريل.

وكانت شرطة لندن قد أشارت الأربعاء إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بعدما ضُبطت في 29 كانون الأول/ديسمبر كمية ضئيلة من اليورانيوم داخل طرد في مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وأكدت صحيفة "ذا صن" التي كانت أول من أفاد بعملية الضبط هذه، أن الطرد مصدره باكستان.

وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث "أود ان أوضح أنه على الرغم من عملية التوقيف هذه وبناء على ما لدينا من معلومات، يبدو أن هذه الواقعة لا تبدو على صلة بأي تهديد للعامة"، مشددا على أن التحقيق مستمر.

وأشار إلى أن الكمية الضئيلة التي تم ضبطها من اليورانيوم "تثير القلق لكنّها تظهر فاعلية الإجراءات وعمليات التفتيش التي نطبقها مع شركائنا للكشف عن هذا النوع من المواد".

وكانت شبكة BBC ذكرت أن اليورانيوم كان داخل شحنة من الخردة المعدنية.

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