فنلندا: إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا يتطلب تصريحاً ألمانياً

أكد وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا، اليوم الاثنين، أن موقف بلاده من منح دبابات ليوبارد لأوكرانيا يعتمد على قيادة ألمانيا، مضيفاً أن تصدير المعدات الألمانية الصنع سيتطلب تصريحاً من ألمانيا.

في سياق متصل، دعا رئيس وزراء بولندا، ألمانيا لإرسال جميع الأسلحة المطلوبة إلى أوكرانيا.

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وأضاف مخاطبا ألمانيا أن "الدبابات لا يجب أن تبقى في المستودعات".

وكان الكرملين قد توعد بـ"إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصاً لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا.

يشار إلى أنه لطالما ترددت الدول الغربية في إرسال كميات إضافية من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، خشية الانجرار إلى الحرب.

تعهدات غربية

لكن مطلع الشهر، تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر، و50 مدرعة أميركية من طراز برادلي، وعدد من مدرعات "إم إكس-10" الفرنسية.

والأربعاء، أعلنت بولندا استعدادها لتزويد كييف بـ14 دبابة متطورة من نوع "ليوبارد-2" ألمانية الصنع، الأمر الذي يتطلب موافقة برلين.

دبابات تشالنجر

فيما تعهدت المملكة المتحدة، السبت، بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة"، لتصبح بذلك أول دولة تلتزم تقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة كييف في مواجهة القوات الروسية.

وكانت كييف تلقت من حلفائها نحو 300 دبابة سوفيتية الصنع، غير أنها لم تتلق بعد دبابات غربية الصنع.