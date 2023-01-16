قادمة من أوكرانيا.. سفينة جائحة توقف الحركة بمضيق البوسفور
فرق الإنقاذ توجهت للمكان لتبدأ عمليات السحب
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أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بتوقف حركة السفن في مضيق البوسفور الاثنين، بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا.
وأضاف أن توقف حركة السفن في مضيق البوسفور جاء لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة.
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كما تابع أن فرق الإنقاذ توجهت إلى هناك، لتبدأ عمليات سحب السفينة الجائحة.
وتابع أن السلطات التركية تحاول عودة حركة الملاحة بشكل سريع في المضيق.
ضباب كثيف
يشار إلى السلطات التركية، كانت أعلنت الأسبوع الماضي، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.
وأعلنت تركيا قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.
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