كييف: ارتفاع حصيلة قصف دنيبرو إلى 35 قتيلا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 35 قتيلاً.

يأتي ذلك فيما تبددت الآمال في إنقاذ مزيد من الناجين أمس، من تحت حطام المبنى.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يوجد طفل من بين القتلى، في حين أُصيب 73 شخصاً بينهم 13 طفلا. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أنه تم إنقاذ 39 شخصا بينما لا يزال هناك العشرات في عداد المفقودين.

نداءات استغاثة

بدوره، قال عمال الطوارئ إنهم سمعوا نداءات استغاثة من تحت أنقاض المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق بالمدينة الواقعة في شرق وسط البلاد. وزادت مخاوف رجال الإنقاذ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

في سياق متصل، أوضح سلاح الجو الأوكراني أن المبنى السكني أصيب بصاروخ روسي من طراز كيه.إتش-22 المعروف بأنه غير دقيق، وأن أوكرانيا لا تمتلك الدفاعات الجوية التي تمكنها من إسقاطه.

وكان قد جرى تطوير هذا الصاروخ الذي يعود للحقبة السوفيتية خلال الحرب الباردة بهدف تدمير السفن الحربية.

ووقع هجوم السبت في وقت تدرس فيه قوى غربية إرسال دبابات إلى كييف، كما أنه يأتي قبل اجتماع لحلفاء أوكرانيا في رامشتاين بألمانيا يوم الجمعة المقبل، إذ ستعلن الحكومات عن أحدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري.