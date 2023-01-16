نتنياهو: إيران ستبقى التحدي الأكبر لإسرائيل وجيشها

قال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، إن إيران ستبقى التحدي الأكبر لإسرائيل وجيشها، وذلك في حفل بمناسبة تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي.

وأضاف نتنياهو: "في مواجهة التهديدات الموجهة إلينا، وفي مقدمتها إيران ووكلاؤها الإرهابيون، يجب أن نظهر التصميم المطلق"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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وتابع "هذا ما كنا نفعله خلال العقد الماضي وسنواصل القيام بذلك. لقد قمنا بعمليات لا هوادة فيها لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومنع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان. كما واصلنا على اتخاذ خطوات لمنع الأنشطة النووية الإيرانية".

في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تهديدات إيران النووية تتزايد ويجب منعها.

تهديدات إيران النووية

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أمس، أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.