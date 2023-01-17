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A Eurofighter jet that is being transferred to Romania in order to patrol the airspace in a NATO mission, takes off at the German Air Force base in Neuburg an der Donau, Germany, February 17, 2022. (File photo: Reuters)
من طائرات الحلف التي ستنتقل من ألمانيا إلى رومانيا
روسيا و أوكرانيا

طائرات الناتو تصل إلى رومانيا لمراقبة النشاط الروسي

تنتمي الطائرات التي ستُنشر في رومانيا إلى سرب يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة للحلف غالباً تكون في ألمانيا

بوخارست - رويترز 
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تصل طائرات مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى رومانيا، الثلاثاء، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي.

وأعلن الحلف، الأسبوع الماضي، أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف.

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ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير، عزز الحلف حضوره الجوي في شرق أوروبا ودول البلطيق، بما يشمل الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة وطائرات النقل.

وتنتمي الطائرات التي ستُنشر في رومانيا إلى سرب يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة للحلف غالبا تكون في ألمانيا. وسينشر الحلف نحو 180 فردا عسكريا لدعم الطائرات.

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وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف في بيان صادر يوم 12 يناير: "في ظل تواصل حرب روسيا غير المشروعة في أوكرانيا لتهديد السلام والأمن في أوروبا، يجب ألا يكون ثمة شك في عزم حلف شمال الأطلسي على حماية كل شبر من أراضي الحلفاء والدفاع عنها".

وأضافت: "يمكن للمراقبة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا تحديد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، ما يجعلها إحدى القدرات الرئيسية في قوة ردع حلف شمال الأطلسي ووضعه الدفاعي".

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