بعد استقالة لامبرخت.. سياسي مغمور يصبح وزيراً للدفاع بألمانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء تعيين السياسي الألماني المغمور نسبياً، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس، الذي يتولى حالياً وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، وزيراً جديداً للدفاع.

يأتي هذا عقب استقالة كريستين لامبرخت في وقت حساس للوزارة، فيما تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

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وتعرضت لامبرخت لانتقادات بسبب سلسلة هفوات قامت بها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

فقد أثارت استياء السلطات الأوكرانية بإعلانها إرسال 5000 خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي يطالب بأسلحة ثقيلة.

كما استخدمت مروحية عسكرية للذهاب في عطلة خاصة مع ابنها البكر.

وكانت آخر الهفوات ظهورها في مقطع فيديو تقدم فيه التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وتشيد بـ"اللقاءات" التي أتاحتها لها الحرب في أوكرانيا.