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FILE - Boris Pistorius, Interior Minister of Lower Saxony, speaks at a press conference on the topic of Organized Crime in Lower Saxony 2021 in Hannover, Germany, Dec. 8, 2022. Following the resignation of Defense Minister Christine Lambrecht, Lower Saxony's Interior Minister Boris Pistorius (SPD) is to succeed her. The German Press Agency learned this on Tuesday from government circles. Earlier, several other media had reported. (Moritz Frankenberg/dpa via AP, file)
بوريس بيستوريوس
ألمانيا

بعد استقالة لامبرخت.. سياسي مغمور يصبح وزيراً للدفاع بألمانيا

بعد استقالة كريستين لامبرخت من منصبها كوزيرة للدفاع في ألمانيا إثر تراكم هفواتها.. أولاف شولتس يعين الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس خلفاً لها

برلين – فرانس برس
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء تعيين السياسي الألماني المغمور نسبياً، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس، الذي يتولى حالياً وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، وزيراً جديداً للدفاع.

يأتي هذا عقب استقالة كريستين لامبرخت في وقت حساس للوزارة، فيما تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

كريستين لامبرخت
كريستين لامبرخت
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وتعرضت لامبرخت لانتقادات بسبب سلسلة هفوات قامت بها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

فقد أثارت استياء السلطات الأوكرانية بإعلانها إرسال 5000 خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي يطالب بأسلحة ثقيلة.

كما استخدمت مروحية عسكرية للذهاب في عطلة خاصة مع ابنها البكر.

وكانت آخر الهفوات ظهورها في مقطع فيديو تقدم فيه التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وتشيد بـ"اللقاءات" التي أتاحتها لها الحرب في أوكرانيا.

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