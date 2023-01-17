تحول تاريخي.. عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ 1961
ستصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023
انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.
بلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.
أعلى معدل وفيات
وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.
هذا ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.
-
أمام مجلس الأمن.. حكومة اليمن تدعو إلى مقاربة جديدة لردع الحوثيينطالبت الحكومة اليمنية بدور أكبر للمجتمع الدولي تجاه السلام في اليمن اليمن
-
ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، جافين نيوسوم، إن العواصف المطيرة التسعة المتعاقبة التي اجتاحت الولاية واحدة تلو الأخرى منذ 26 ديسمبر كانون الأول ... أميركا
-
"ساعدتها على المسرح فضربتها".. لوسي تعتدي على فنانة شابةلوسي ضربت ندى عفيفي وسبتها أمام الجمهور، وبعدها غادرت خشبة المسرح ثقافة وفن