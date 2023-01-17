جهود بريطانية مكثفة لحشد الدعم لأوكرانيا في مواجهة بوتين
موسكو: على وزير الخارجية البريطاني "توضيح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا"
سيسعى وزيرُ الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا في رحلة إلى الولايات المتّحدة وكندا تبدأ اليوم الثلاثاء.
وقال كليفرلي في بيان إنّ "الغرب متحدٌّ ضدّ حرب بوتين غير الشرعية"، وإنّ بلاده ستواصل استخدام علاقاتها الدفاعية والأمنية لضمانِ فوز الشعب الأوكراني.
من جهتها، أكدت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن على وزير الخارجية البريطاني، "توضيح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا".
وكتبت زاخاروفا على "تليغرام": "جيمس، أنت لا تفهم. لقد فرضنا عليك عقوبات بسبب مسارك المعادي لروسيا. لكن لا يزال يتعين عليك توضيح دعمك لنظام كييف والنازية الجديدة".
وقالت في وقت سابق، إنه تم إدراج كليفرلي ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.
وذكرت أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية، التي تم نشرها مؤخرا، تضم 36 شخصا.
وأضافت: "بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج مسار مناهض لروسيا في يناير 2023، تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحافي في بريطانيا إلى قائمة العقوبات الروسية".
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن، الاثنين، أن بلاده ستطور أسطول الدبابات إلى مستوى أعلى بعد إرسالها إلى أوكرانيا.
وأضاف الوزير أمام البرلمان أن بريطانيا تدرس "ما إذا كنا بحاجة إلى أسطول دبابات أكبر".
-
كاميرات بشوارع إيران لمراقبة زي النساء.. وعقوبات تشمل غرامات ومنع السفروول ستريت جورنال: النظام في إيران يستبدل "شرطة الأخلاق" بكاميرات مراقبة الشوارع لتطبيق عقوبات على النساء بدلاً من اعتقالهن بسبب مخالفة قواعد ارتداء الحجاب إيران
-
بوريس جونسون يوقع صفقة لكتابة مذكرات "لا مثيل لها"رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بدأ رئاسته للحكومة بتعهد "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وأنهاها بفضيحة واستقالة الأخيرة
-
رؤساء تنفيذيون واقتصاديون يحذرون من دافوس: استعدوا للركود في 2023التضخم والتقلبات والصراع الجيوسياسي على رأس قائمة المخاطر قصص اقتصادية
-
"إنفستكورب" البحرينية تستهدف سوق إندونيسيا للتوسع في جنوب شرق آسياتعمل على مبادرات متعددة منها مبادرة بالشراكة مع صندوق الثروة السيادي بالبلاد شركات