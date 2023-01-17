زيلينسكي: هجوم دنيبرو يظهر حاجتنا لقرارات سريعة لتزويدنا بالأسلحة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على دنيبرو يظهر حاجة كييف الماسة لقرارات سريعة لتزويدها بالأسلحة.

كما أضاف في كلمته اليومية التي نشرها عبر حسابه في "فيسبوك"، "ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة خلال اجتماع"رامشتاين" المقبل" في إشارة إلى مؤتمر للناتو حول أوكرانيا يعقد في ألمانيا الجمعة القادم إذ ستعلن الحكومات عن أحدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري.

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وكان الكرملين، نفى في وقت سابق اليوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أن موسكو تقصف فقط أهدافا عسكرية، متحدثا عن احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الأوكرانية سقط على المبنى.

يشار إلى أن هجوم دنيبرو كان وقع السبت، في وقت تدرس فيه قوى غربية إرسال دبابات إلى كييف.

وتعرض المبنى الواقع في مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة هجمات شنتها روسيا وكانت الأكبر في أسبوعين.

في حين أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلاً.

فيما تبددت الآمال في إنقاذ مزيد من الناجين أمس، من تحت حطام المبنى.