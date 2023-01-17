كييف تطالب بمحاكمة دولية لروسيا وتؤكد مقتل 9000 مدني بالحرب

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 9000 مدني، بينهم 453 طفلاً، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس، ومقتل أكثر من 9000 مدني بينهم 453 طفلاً".

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وأضاف: "لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد. سيُحاكم كل مجرم"، مكرراً أن أوكرانيا تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثته العملية العسكرية الروسية.

وكان مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد قال أمس الاثنين، إن أكثر من 7000 مدني قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم، إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضرورياً" في مواجهة روسيا.

وأوضحت قائلة: ""دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع. سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد".

هذا وستلقي السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا خطاباً دولياً نادراً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء، ضمن جهود الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحكومته للحصول على المزيد من الأسلحة للدفاع عن بلدهم.