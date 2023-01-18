روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا: سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في كييف
المروحية تحطمت في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف) قرب روضة أطفال ومبنى سكني
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أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف.
وسقطت الطائرة قرب روضة أطفال، حسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا على تليغرام: "في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني.. هناك ضحايا".
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وأضاف: "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".
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