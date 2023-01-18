اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تحطم مروحية في كييف
مشهد من الحادث
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في كييف

المروحية تحطمت في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف) قرب روضة أطفال ومبنى سكني

كييف - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، عن سقوط عدد من الضحايا جراء تحطّم مروحية قرب مدرسة في منطقة كييف.

وسقطت الطائرة قرب روضة أطفال، حسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليكسي كوليبا على تليغرام: "في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني.. هناك ضحايا".

وأضاف: "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله قطار مشروع الرئيس التونسي يكمل طريقه رغم محاولات "النهضة" لتعطيله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط