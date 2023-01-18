بوتين: أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية
الرئيس الروسي: كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلميا لكن غرور قادتها كان كبيرا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا جرّت روسيا للحرب، مؤكداً أن "غرور" المسؤولين الأوكرانيين يحول دون حل الأزمة.
وقال بوتين: "أوكرانيا خدعتنا أكثر من مرة ودفعتنا للعملية العسكرية"، مضيفاً أنه "كان يمكن حل الأزمة مع أوكرانيا سلمياً، لكن غرور قادتها كان كبيراً".
وشرح أن هدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا "هو إنهاء المعاناة في دونباس".
يأتي هذا بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن موسكو لم تر بعد أي مقترحات جادة لإقرار السلام في أوكرانيا وإن أفكار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الموضوع غير مقبولة.
وقال لافروف إن موسكو مستعدة لمناقشة الأمر مع الدول الغربية والرد على أي مقترحات جادة، مضيفاً أن أي محادثات يجب أن تتناول المخاوف الأمنية الكثيرة لروسيا.
وجدد الوزير الروسي التأكيد على أن موسكو مستعدة للنظر في أي مفاوضات "جادة" من الغرب بشأن أوكرانيا، لكنه قال "لا جديد حتى الآن". وشدد على أنه "لا يمكن إجراء محادثات" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في موسكو، اعتبر لافروف أن حلف "الناتو" يحارب بلاده عبر أوكرانيا، مضيفاً "لا ينبغي أن يكون في أوكرانيا بنية تحتية عسكرية تشكل تهديداً لروسيا أو تضطهد المواطنين المتحدثين باللغة الروسية".
وأشار إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة "الإعداد الأميركي لحرب هجينة ضد روسيا، مضيفاً أن "الولايات المتحدة انشأت تحالفاً بهدف إرساء "الحل النهائي للقضية الروسية"، أي لتعريض روسيا لهزيمة استراتيجية".
كما رأى لافروف أن "أحجام الدعم لأوكرانيا تشير إلى أن الغرب وضع الكثير في الحرب مع روسيا".
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