رئيس البعثة الأممية بالسودان: الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستواصل العملية السياسية

قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إن الأمم المتحدة ما زالت متفائلة بأن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا ستسير مع العملية السياسية القائمة.

وأعرب في مقابلة، نشرت على موقع الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن التفاؤل إزاء الجهود الحالية لإيجاد مخرج للأزمة والشروع في مرحلة انتقالية جديدة "أكثر استدامة" في السودان.

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وأكد بيرتس على أن من مصلحة هذه الحركات "أن تكون موجودة وأن تشارك في حكومة جديدة وتخطيط جديد لمرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف رئيس البعثة الأممية: "لكن المهم أيضا أن تكون هناك مشاركة واسعة للقوى المدنية من كل البلد".

وأكد أن المرحلة الثانية والأخيرة في العملية السياسية الجارية في السودان "مهمة جدا ما دام الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية ستقود حتما إلى إنشاء حكومة مدنية ومرحلة انتقالية جديدة".

وأشار بيرتس إلى أن هناك "أزمة ثقة" بين المدنيين والعسكريين، وبين القوى المدنية المختلفة وحتى بين قوى عسكرية وقوى مسلحة أخرى، لكنه وصف الأمر بأنه "طبيعي"، معلقا: "نحن نعمل في سياق صراع سياسي حاد".

وأكد بيرتس على أهمية إعادة بناء الثقة بين المكونين المدني والعسكري في نطاق السماح للحق بالتظاهر السلمي دون استخدام العنف ضد المتظاهرين والتنسيق بين المتظاهرين والشرطة.