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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي: نطالب بتشكيل محكمة دولية بشأن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

قال إن "سيدة أوكرانيا الأولى عرضت أن تكون تكلفة الحرب على حساب الأصول الروسية"

العربية.نت - وكالات
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طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بتشكيل محكمة دولية بشأن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى زيادة عدد المؤيدين في العالم لإنشاء محاكمة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقب المنتدى الاقتصادي في "دافوس".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: إن "منتدى دافوس السنوي منصة قوية سياسية واقتصادية، والعالم يسمع أوكرانيا في دافوس، وهم يعرفون ما فعلته روسيا مع دنيبرو، وهم يعرفون ما يفعلونه في خيرسون وخاركيف ودونباس التي تعود لنا والأراضي الأخرى التي جلبت روسيا الموت فيها".

وأضاف: "نحن نكسب التأييد من أجل زيادة الضغط العالمي، وأنا واثق من أن نتيجة هذا الأسبوع في العالم ستكون أكثر نشاطا وتأثيرا في دعم تشكيل محكمة للعدوان الروسي وآلية خاصة لتعويض الخسائر من جراء العدوان الروسي".

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وتابع أن "سيدة أوكرانيا الأولى عرضت أن تكون تكلفة الحرب على حساب الأصول الروسية"، مبينا أن "دعم العالم لمبادرتنا الدبلوماسية محسوس للغاية. ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعل هذا الدعم عالميا من أجل ضمان أن يتخذ جميع المشاركين المؤثرين في العلاقات الدولية خطوات لإنهاء العدوان الروسي واستعادة الأمن".

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