شاهد اللحظات الأولى لمقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية

قال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو، إن وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، كان من بين القتلى في حادث تحطم مروحية في منطقة بروفاري.

أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

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وقُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكيج، وطفلان، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

شاهد| اللحظات الأولى لتحطم طائرة #وزير_الداخلية الأوكراني في #كييف.. والسلطات تفتح تحقيقاً بالحادث الذي أسفر عن مقتل الوزير ونائبه ومسؤولون أمنيون كبار#العربية#أوكرانيا pic.twitter.com/yBsfJz1rrO — العربية (@AlArabiya) January 18, 2023

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 18 قتيلاً بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.

وفتحت شرطة كييف تحقيقا في الحادث، فيما أفاد مصدر لـ "العربية" عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.

وكانت طائرة هليكوبتر قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية في منطقة كييف يوم الأربعاء، بحسب أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

وتابع كوليبا أن هناك جرحى لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن عدد أو درجة الإصابات، مضيفا أن المسعفين والشرطة ورجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث.