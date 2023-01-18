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تحطم المروحية التي تقل وزير الداخلية الأوكراني
وزير الداخلية الأوكراني الذي قتل في المروحية
روسيا و أوكرانيا

شاهد اللحظات الأولى لمقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصاباً، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات

العربية.نت - وكالات
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قال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو، إن وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، كان من بين القتلى في حادث تحطم مروحية في منطقة بروفاري.

أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكيج، وطفلان، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء، في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 18 قتيلاً بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.

كييف.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا كييف.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية

وفتحت شرطة كييف تحقيقا في الحادث، فيما أفاد مصدر لـ "العربية" عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.

وكانت طائرة هليكوبتر قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية في منطقة كييف يوم الأربعاء، بحسب أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

وتابع كوليبا أن هناك جرحى لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن عدد أو درجة الإصابات، مضيفا أن المسعفين والشرطة ورجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث.

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