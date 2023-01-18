تعهد أميركي بريطاني بمزيد من الأسلحة الثقيلة لكييف

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إنه ناقش مع وزير الخارجية البريطاني الأوضاع في أوكرانيا والدعم المقدم لكييف، بالإضافة الى الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

من جهته وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال إن دعم إيران للجماعات الإرهابية أدى إلى إراقة الدماء في المنطقة، معتبرا البرنامج النووي الإيراني تهديدا للامن الدولي ، مؤكدا دعم بلاده لمطالب الإيرانيين في مواجهة القمع.

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أكبر خرق للقوانين الدولية

وفي الشأن الأوكراني أكد كليفرلي أن مزيدا من الدعم بالأسلحة الثقيلة في طريقها لكييف لمساعدتها في مواجهة روسيا معتبرا أن الغزو الروسي لأوكرانيا أكبر خرق للقوانين الدولية.

وفي وقت سابق، برّر كليفرلي، قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على "صد" الروس في شرق البلاد وجنوبها، مؤكدا أن لندن ستدعم الأوكرانيين "حتى النصر".

وقال كليفرلي، خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "الرسالة التي نوجهها إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".

دبابات ثقيلة غربية الصنع

وكانت لندن أعلنت، السبت، أنها سترسل لكييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم أوكرانيا دبابات ثقيلة غربية الصنع.

ويزور كليفرلي الولايات المتحدة وكندا بعدما أصبحت بريطانيا أول بلد يلبي مطالب أوكرانيا بالحصول على دبابات غربية ثقيلة.

وفي السياق، وصلت أولى طائرات المراقبة التابعة لحلف الناتو إلى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة الرومانية بوخارست حيث من المقرر أن تقوم الطائرات بمهام استطلاعية إقليمية لمراقبة النشاط العسكري الروسي داخل أراضي التحالف العسكري ، كما أن من المتوقع أيضا أن تصل طائرتا مراقبة أخريان إلى العاصمة الرومانية لتقوم بمهامها خلال الأسابيع المقبلة.