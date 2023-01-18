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تبادل أسرى بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

مفوضة روسية تنفي الحديث عن تبادل كبير للأسرى مع أوكرانيا

مسؤول تركي قال الاثنين إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص

العربية.نت
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قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا يوم الثلاثاء، إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى.

كان مسؤول تركي قد قال يوم الاثنين إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم.

وقالت موسكالكوفا عبر تيليغرام "خلال مفاوضاتي مع دميترو لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات، وأؤكد دائما أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".

وأضافت "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا".

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وقبل أيام، قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى إن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة، عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.

وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق المراسلة تليغرام "كان من المقرر إجراء جولة أخرى السبت من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي.. ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي".

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير/كانون الثاني، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

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