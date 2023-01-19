برلمان ألمانيا: داعش ارتكب إبادة جماعية بحق الإيزيديين

أقر النواب الألمان مذكرة تصنّف ما ارتكبه تنظيم داعش في حق الإيزيديين في شمال غربي العراق العام 2014 على أنه "إبادة جماعية".

فقد أيّد كل النواب الحاضرين النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، ويعتبر أن ما حصل حينها "إبادة" ذهب ضحيتها "أكثر من خمسة آلاف" فرد من هذه الأقلية.

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ورحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أمنالينا بيربوك، من على منبر البرلمان بالقرار بحضور الكثير من أفراد منظمات إيزيدية غير حكومية "نحن كمجتمع وكسياسيين، مهمتنا ليست فقط إقرار ذلك بل إحقاق الحق للضحايا".

وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفتا بحصول "إبادة"، على ما أفاد مصدر برلماني ألماني. وكذلك فعلت هولندا، بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الإيزيديين.

ورأى الناشط ميرزا ديناي المدافع البارز عن حقوق الإيزيديين في بيان "تمكن أهمية الخطوة الألمانية بكونها تشمل تدابير تهدف إلى القضاء على تداعيات الإبادة الجماعية".

ملاحقات قضائية

ونصّت وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي، فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية إيزيدية مدمرة.

وألمانيا حيث تعيش جالية إيزيدية من الأكبر في العالم، هي من الدول القليلة التي سلكت مسارا قضائيا بشأن ممارسات تنظيم داعش في حق هذه الأقلية.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دان القضاء الألماني عراقيا بتهمة ارتكاب "مجازر إبادة" في حق الأقلية الإيزيدية في سابقة عالمية رحبت بها الفائزة بجائزة نوبل للسلام الإيزيدية نادية مراد التي اعتبرتها اعترافا بالفظائع التي ارتكبها داعش.

وتحاكم امرأة ألمانية يشتبه في انتمائها للتنظيم، حاليا في غرب ألمانيا بتهمة اضطهاد إيزيدية واستبعادها.

وأعلن فريق تحقيق أممي خاص في أيار/مايو 2021 أنه جمع "دليلا واضحا ومقنعا" بأن تنظيم اداعش ارتكب إبادة في حق الإيزيديين.