بريطانيا سترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، الخميس، في إستونيا أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.

وأكد بن والاس هذا الأمر إثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائه الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية.

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وقال بن والاس "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافية إلى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

أول دولة تلبي هذا الطلب

وأعلنت لندن، السبت، إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة إلى اجتماع المانحين.

وتتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا، الجمعة، خلال اجتماع لخمسين دولة دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في إلمانيا.

"سنواصل دعم أوكرانيا"

وأضاف والاس الخميس "نحن هنا اليوم وسنكون غدا في رامشتاين (...) لنفهم الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بوضوح شديد أننا سنواصل (...) دعم أوكرانيا".

وتابع "لأنه إذا كان الرئيس بوتين يراهن على أننا سنتعب هذا العام فإنه يخطئ. سنضع خططا لهذا العام والعام المقبل والعام الذي يليه (...) نحن هنا لمدى بعيد".

كذلك، دعا والاس روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا.

وقال "في 2023، حان الوقت لتحويل الاندفاعة التي حققها الأوكرانيون عبر صد روسيا إلى مكاسب، وللتأكد أن روسيا باتت تدرك أن الهدف الآن يكمن في صدها خارج أوكرانيا واستعادة سيادة أوكرانيا".