لافروف: روسيا وبيلاروسيا مستعدتان لسيناريوهات الغرب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو ومينسك مستعدتان "لأية تطورات" في مجال الدفاع.

وأضاف لافروف خلال لقاء مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن الاتفاقيات بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مجال الدفاع والتعاون العسكري الفني جاءت في الوقت المناسب من حيث ضمان استعداد الدولتين "لأي سيناريوهات".

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في الوقت المناسب

وقال: "أتفق تماما بأن الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان (بوتين ولوكاشينكو) في مجال تعاوننا العسكري، الفني والدفاعي جاءت في وقت مناسب للغاية من حيث الاستعداد لأي تطور للأحداث. نحن شعب مسالم، لكن الدرع الواقية لابد أن يوجد حيث يتعين عليه أن يوجد".

وقال موجها كلامة للوكاشينكو: "نحن وحلفاؤنا وأصدقاؤنا البيلاروسيون نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية أنفسنا من التعديات المحتملة من جيرانكم الغربيين".

وأعلن الوزير أن موسكو ومينسك قد وقعتا مذكرة بشأن تعزيز أمن روسيا وبيلاروس والحد من التهديدات التي تواجه البلدين من بلدان ثالثة.

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"الغرب يستخدم أوكرانيا ضدنا"

من جانبه قال الرئيس البيلاروسي إن الغرب يحاول استخدام أوكرانيا ضد بيلاروسيا وضد روسيا على حد سواء، موضحا أن موسكو على علم بخطط "جيراننا الغربيين، وليس أوكرانيا فقط".

كما أعرب لوكاشينكو عن دهشته من "صمت أوكرانيا" وعدم إثارتها أي استفزازات ضد بيلاروسيا، على الرغم من دفع الجيران الغربيين لها في هذا الاتجاه بنشاط، على حد تعبيره.

واشنطن تستبعد

وكان منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قد علق أمس الأربعاء، على ما أثير بشأن مشاركة بيلاروسيا المحتملة في الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ نحو 11 شهرا.

وقال كيربي في تصريحات للإعلام، إن واشنطن "لم تشهد أي تحركات من بيلاروسيا تدل على دخول محتمل في الحرب مع أوكرانيا".