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دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)
دميتري ميدفيديف (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

ميدفيديف يحذر الغرب: هزيمتنا بأوكرانيا قد تشعل حرباً نووية

دبي - العربية.نت
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مجدداً، وجه ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، سهام انتقاداته الحادة إلى الغرب، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وأكد ميدفيديف اليوم الخميس أن "هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية قد تشعل حرباً نووية"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا.

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وفي منشور على تيليغرام للتعليق على دعم حلف شمال الأطلسي للجيش الأوكراني، كتب ميدفيديف حليف الرئيس الحالي فلاديمير بوتين "القوى النووية لا تخسر أبداً في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها".

من جانبه، قال الكرملين إن تصريحات ميدفيديف بأن هزيمة روسيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب نووية تتفق تماماً مع عقيدة موسكو النووية.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد أكد الأسبوع الماضي، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "هاندلسبلات" اليومية، إن "التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".

قوات روسية (أ ف ب)
قوات روسية (أ ف ب)

انتقادات لاذعة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الرئيس السابق بالنووي، فمنذ انطلاق العملية العسكرية لبلاده على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اتسمت تصريحاته بالحدة، ووجه انتقادات لاذعة وساخرة أحيانا لقادة الدول الغربية.

كما اتهم الغرب مراراً بالسعي إلى تقويض "القوة الروسية العظمى"، والعداء لبلاده، لاسيما بعد أن فرضت الدول الأوروبية وأميركا آلاف العقوبات على موسكو جراء دخول قواتها إلى أوكرانيا.

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