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بنيامين نتنياهو - فرانس برس
بنيامين نتنياهو - فرانس برس
نووي إيران

نتنياهو يبحث مع سوليفان جهود وقف برنامج إيران النووي

العربية.نت ووكالات
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في أرفع مستوى من المحادثات بين الحليفين منذ تولي الحكومة الإسرائيلية اليمينية السلطة الشهر الماضي.

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تأتي زيارة سوليفان وسط قلق واشنطن بشأن سياسات نتنياهو وإزاء العديد من أعضاء ائتلافه الحاكم القومي المتطرف، الذي يتخذ بالفعل خطأ متشددا ضد الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يكثف البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

برنامج إيران النووي

جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنهما ناقشا البرنامج النووي الإيراني.

جاك سوليفان (أ ب)
جاك سوليفان (أ ب)

وأبلغ نتنياهو سوليفان، بحسب مقطع مسجل مصور عن الاجتماع "أعرف الرئيس بايدن منذ 40 عاما كصديق عظيم لإسرائيل".

وأضاف "نرى فيكم شريكا موثوقا في قضايا ضمان الأمن، وبالطبع دفع السلام".

"التزام متجذر"

بدروه أبلغ سوليفان نتنياهو أن "التزام بايدن بدولة إسرائيل قوي للغاية، وهو التزام متجذر في التاريخ المشترك والمصالح المشتركة والقيم المشتركة" بين البلدين.

كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستتعامل مع حكومة نتنياهو الجديدة على أساس السياسات وليس الشخصيات، بمن فيهم وزراء بارزون في الحكومة عبروا في الماضي عن وجهات نظر معادية للفلسطينيين والعرب.

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