أردوغان: اليونان تعارض الاتفاقيات وتواصل تسليح جزر بحر إيجه

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن اليونان تواصل "تسليح" جزر بحر إيجه، مؤكداً أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

"الحوار غير كافٍ"

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن حل المشاكل بين البلدين بالحوار "غير كافية" لتحديد مصير المنطقة.

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كان ميتسوتاكيس قال السبت الماضي إنه قلق من تصاعد ما اعتبره "خطابا معاديا" من جانب القيادة التركية تجاه اليونان، مشددا على أن أثينا لن تقبل توجيهات حول كيفية ممارسة حقوقها السيادية.

"لن نخوض حربا"

فيما أكد رئيس الوزراء ​اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أن بلاده لن تخوض حربا ضد جارتها ​تركيا".

واعتبر أنه "ينبغي أن نكون قادرين على الجلوس مع تركيا كبالغين عاقلين وحل خلافنا الأساسي، وهو ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط".

وأشار إلى أنه "على الرغم من كونها قضية معقدة بسبب الجغرافيا في بحر إيجه، إلا أن اليونان تمكنت من حل خلافات مماثلة مع إيطاليا ومصر وكانت تفكر في رفع نزاع مماثل مع ألبانيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.