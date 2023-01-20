أوستن: المرحلة حاسمة في أوكرانيا.. وعلينا بذل مجهود أكبر

حث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة خلال اجتماع للأطراف الرئيسية الداعمة لأوكرانيا، الحلفاء الغربيين إلى زيادة مساعداتهم لكييف في مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية.

وقال في افتتاح اللقاء بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "علينا أن نبذل مجهوداً أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضاً"، وفق فرانس برس.

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"تسريع" شحنات الأسلحة

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال تحدثه في الاجتماع، الحلفاء الغربيين إلى "تسريع" شحنات الأسلحة في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال عبر الفيديو، إن الشركاء "ليس عليهم المساومة حول أعداد الدبابات بل إطلاق عملية إمداد رئيسية من شأنها أن توقف الشر".