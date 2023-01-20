الناتو: التعهدات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن المشاورات حول إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا مستمرة.

وأضاف أن التعهدات الجديدة بإرسال مدرعات ودبابات لأوكرانيا ستحدث فرقاً.

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كما قال إن المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها.

في سياق متصل، شدد وزيرا دفاع ألمانيا وبولندا على أنه يجب دعم أوكرانيا بكل ما يلزم حتى لا تتسع الحرب لدول الناتو.

تسريع الشحنات

أتى ذلك فيما حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده لا سيما دبابات وصواريخ طويلة المدى، دعما لكييف في معاركها الحاسمة المقبلة ضد روسيا.

وأكد زيلينسكي عبر الفيديو في افتتاح اجتماع الأطراف الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في جنوب غربي ألمانيا "في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر".

وأضاف "يمكنني أن أشكركم مئات المرات (على الدعم الذي سبق وقدمته هذه الأطراف) إلا أن مئات عمليات الشكر ليست مئات الدبابات".

دفعات أسلحة جديدة

قبل ساعات على انطلاق الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك إرسال دفعات أسلحة جديدة وكبيرة إلى كييف.

مساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار تشمل خصوصًا مئات المركبات المدرّعة من أنواع مختلفة لكنّها لا تضمّ دبّابات ثقيلة من طراز أبرامز.

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفّحة من طراز برادلي ستُضاف إلى 50 مركبة مدرّعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهّد بها في 6 كانون الثاني/يناير، فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر "ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين" حسبما قال البنتاغون في بيان.